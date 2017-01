Terrorverdacht: 17-Jähriger war im Dezember in Neuss

Lorenz K. der am Freitag in Wien festgenommene 17 Jahre alte Terrorverdächtige, war nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler im Dezember zwei Wochen zu Besuch bei seinem mutmaßlichen Komplizen in Neuss (Nordrhein-Westfalen). Das sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, Ralf Herrenbrück, am Montag der APA.

In dieser Zeit seien wohl Dinge "in Richtung Sprengstoff vorbereitet worden", sagte der Oberstaatsanwalt, ohne Details zu nennen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 21-jährigen Deutschen wurden nach Angaben der Behörde keine Sprengmittel beschlagnahmt, dafür Handys und ein Laptop. Die Kontaktdaten würden nun ausgelesen, inwieweit es Verbindungen mit Szene-Bezug gebe, könne man vorläufig noch nicht sagen.

IS-Verdächtiger mit Häfen-Erfahrung

Foto: KURIER/Patrick Wammerl Der 21-Jährige sei im einschlägigen Sinn nicht polizeibekannt gewesen, wohl aber im allgemeinen Sinn, sagte Herrenbrück. Er wird nach seiner Festnahme von Ermittlern des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen einvernommen. Diese gehen davon aus, dass er den Wiener Terrorverdächtigen über Foren in den sozialen Medien kennengelernt hat.

Sobotka: "zusätzliche Hausdurchsuchungen"

Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka sagte bereits im Ö1-"Morgenjournal", dass es angesichts der Verhaftungen in Wien und Deutschland "zusätzliche Hausdurchsuchungen" und "zusätzliche Vernehmungen" gebe.

Laut Sobotka verfügt K. über ein "richtiges Kommunikationsnetz". Das zeige auch, dass der Terrorverdächtige "dementsprechend ein Gewicht hat“. Derzeit würden Telefonauswertungen durchgeführt und Kontakte überprüft. In Österreich gebe es zusätzliche Hausdurchsuchungen und Vernehmungen. Am Sonntag wurde an einer Kontaktadresse von Lorenz K. in Wien-Meidling eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dort soll er in engem Kontakt mit einem erst 12-jährigen Burschen gestanden sein. Die Wohnung der Eltern und das Zimmer des Buben wurde durchsucht. Ob der 12-Jährige ebenfalls radikalisiert wurde, ist nun Gegenstand von Ermittlungen

Pressekonferenz um 13.30 Uhr

Konrad Kogler, der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, und Karl Mahrer, der Vizepräsident der Wiener Polizei, werden heute um 13.30 Uhr in einer Pressekonferenz im Innenministerium über die neuesten Ermittlungsergebnisse berichten.

Kurz: "massives Sicherheitsrisiko"

Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) sieht Handlungsbedarf in der Prävention. Man müsse ideologisch gegen die Basis des IS-Terrors ankämpfen, nämlich "gegen den politischen Islamismus", sagte Kurz am Montag. Es gebe rund 300 Menschen, die sich aus Österreich auf den Weg gemacht hätten, um den IS-Terror zu unterstützen. "Sie sind ein massives Sicherheitsrisiko, wenn sie zu uns zurückkehren", betonte Kurz. Hinzu kämen noch mehr Menschen, die damit sympathisieren.

Foto: APA