Terrorzelle aus NÖ: Warum wollten sie in Dubai und Saudi-Arabien zuschlagen?

Sein Freund Hasan E. wiederum reiste – mit einem Zwischenstopp in Istanbul – nach Saudi-Arabien. Dort soll er am 11. März 2024 fünf Menschen vor der Al-Haram-Moschee in Mekka niedergestochen haben, ein Mensch starb. Seitdem sitzt er in Saudi-Arabien in Haft.

Und dann gibt es noch einen dritten Verdächtigen, der offenbar in Istanbul zuschlagen hätte sollen. Über ihn ist derzeit aber noch nichts Näheres bekannt.

Drei Phasen von Anschlägen

„Was islamistische Terroranschläge betrifft, gab es drei Phasen“, erklärt der Soziologe Kenan Güngör.

So kam es von 2015 bis 2017 zu Anschlägen mit einer hohen Zahl an Opfern, für die eine komplexe Organisation nötig war. Beispiele seien etwa der Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo oder auf das Bataclan in Paris.

„Darauf folgte eine Phase des Rückgangs; teils weil der IS zurückgedrängt wurde, teils weil es bessere Kontrollen gab“, so Güngör.