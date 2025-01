Terrorgruppe aus NÖ hält die Welt in Atem: Anschlag in Saudi Arabien

Neue Ermittlungsergebnisse im Fall des geplanten Terroranschlages auf das Taylor Swift-Konzert in Wien offenbaren eine weit schlimmere Dimension des Falles, als bislang bekannt. Demnach soll Beran A. (19) zusammen mit zwei gleichgesinnten Islamisten aus Niederösterreich zeitgleich Anschläge in Dubai, Saudi Arabien und Istanbul geplant haben. Bei einem dieser Angriffe starb in Mekka der Wachmann einer Moschee, mehrere Personen wurden schwer verletzt.

Beran A. hatte über einschlägige Internetforen Kontakt zu zwei weiteren radikalislamischen Gesinnungsgenossen, die ebenfalls in Niederösterreich lebten. Von einem der Verdächtigen konnte die Identität noch nicht geklärt werden, bei dem anderen Mann soll es sich um den 20-jährigen Hasan E. handeln. Wie die Krone berichtete, ist Hasan E. der Sohn einer angesehenen Kleinunternehmer-Familie, die in NÖ lebt. Das Trio soll Anfang 2024 vor laufenden Handykameras den IS-Treueschwur abgelegt haben. Sie verabredeten sich dazu, zu Beginn des Ramadan im Frühjahr 2024 an verschiedenen Orten der Welt blutige Anschläge zu verüben - im Namen der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat“ (IS).

Der noch unbekannte Komplize soll von Schwechat nach Istanbul gereist sein, um dort am 11. März ein Attentat zu verüben. Laut türkischen Behörden liegt allerdings keine Meldung darüber vor, dass ein solcher Anschlag tatsächlich verübt wurde. Reise nach Dubai Beran A. flog in etwa zur selben Zeit nach Dubai. Laut Aktenlage plante er einen Anschlag, auf eine von "ungläubigen Touristen" stark besuchte Moschee. Er dürfte jedoch kalte Füße bekommen und das Attentat nicht durchgezogen haben. Laut Krone hätte er vor der Moschee einen Soldaten niederstechen und anschließend mit dessen Waffe „auf Menschen in der Umgebung schießen“ wollen. Dann habe ihn aber der Mut verlassen. Er habe sich "im letzten Moment“ gegen einen Angriff entschieden, weil er befürchtete, "im Kugelhagel der Polizei zu sterben und davor leiden zu müssen“.

© Lenger Thomas

Sicherheitsmann mit Dolch in den Hals gestochen Wer den blutigen Anschlag am 11. März 2024 tatsächlich durchzog, war demnach Hasan E., so der Medienbericht. Der in Niederösterreich lebende 20-Jährige mit Migrationshintergrund soll vor einer Moschee in Mekka einen Sicherheitsbeamten mit einem Dolch in den Hals gestochen und mehrere andere Personen schwer verletzt haben. In einem Saudi-Gefängnis Er wurde schließlich von Einsatzkräften überwältigt und festgenommen. Wie Insider aus dem Innenministerium bestätigen, sitzt der 20-Jährige seit dem Attentat in Saudi-Arabien in Haft.

Seitens des Außenministeriums hieß es dazu am Sonntag, man könne diesen Fall bestätigen. Der 20-Jährige sei in Saudi Arabien in Haft und werde konsularisch betreut. Man sei auch in Kontakt mit dessen Angehörigen, so ein Sprecher.