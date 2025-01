Terrorzelle aus NÖ: Staatsschutz geht nach Vorwürfen in Offensive

Nach schweren Vorwürfen im Zusammenhang mit den Ermittlungen rund um den vereitelten Terroranschlag auf das Taylor Swift-Konzert im vergangenen Sommer in Wien, geht der österreichische Verfassungsschutz in die Offensive. In einer umfassenden Stellungnahme wurden am Donnerstag Details zu den Ermittlungsschritten genannt.

Werner Tomanek, Rechtsanwalt des in Ternitz festgenommenen Terrorverdächtigen Beran A. (19) hat dem Verfassungsschutz Versäumnisse vorgeworfen, weil erst spät im vergangenen Jahr herausgefunden wurde, dass seit langer Zeit enger Kontakt Hasan E. bestanden hat. Der damals 19-jährige Hasan E., soll am 11. März 2024 fünf Menschen bei der Al-Haram-Moschee in Mekka niedergestochen haben. Auf dem Flug nach Saudi Arabien war der junge Niederösterreicher zumindest bis Istanbul in Begleitung eines Gleichaltrigen. Dieser blieb in Istanbul. Doch zu dem laut Chats verabredeten Attentat in der türkischen Metropole kam es nicht. Auch Beran A., der zeitgleich in Dubai einen Anschlag verüben sollte, bekam kalte Füße und machte in letzter Sekunde einen Rückzieher.

"Durch verschiedene Entwicklungen der letzten Wochen ist es als wahrscheinlich anzusehen, dass durch eine gezielt falsche zeitliche und inhaltliche Darstellung der komplexen Ermittlungen rund um den vereitelten Terroranschlag in Wien der österreichische Verfassungsschutz diskreditiert werden soll. Aus diesem Grund informiert die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) die Öffentlichkeit über die aktuelle Sachlage rund um diesen Ermittlungsakt und mehrere andere Tatverdächtige, die im Zusammenhang damit medial genannt worden sind", hieß es dazu vonseiten der DSN am Donnerstag. Türkische Wurzeln Die DSN führe aktuell ein umfassendes Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit einem vereitelten, islamistisch motivierten Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert im August 2024 in Wien. Dabei konnte eine Verbindung zwischen dem Hauptverdächtigen Beran A. und einer weiteren Person festgestellt werden, die im März 2024 einen Anschlag in Saudi-Arabien verübt haben soll und dort seither in Haft ist. Dabei handelt es sich um Hasan E., ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Bruck an der Leitha mit türkischen Wurzeln. Laut DSN wurden die österreichischen Behörden erst elf Tage nach dem Anschlag in Mekka durch die saudischen Behörden über die Festnahme des Österreichers informiert. "Daraufhin wurden durch das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung NÖ unverzüglich eine Vielzahl an Zeugenbefragungen und zielgerichtete Ermittlungsschritte durchgeführt, worüber der Staatsanwaltschaft auch laufend berichtet wurde", so die DSN.

Im Zuge dieser sofortigen Ermittlungsschritte wurde auch die Wohnung des in Saudi-Arabien inhaftierten Tatverdächtigen auf Hinweise für extremistische Tendenzen und Gesinnungen überprüft, heißt es. Staatsanwaltschaft sagte "Nein" zu Notebook Elektronische Beweismittel wie Notebooks seien generell im Fokus jeder kriminalpolizeilichen Ermittlung, so auch dieser. "Aufgrund mehrerer Zeugenaussagen, wonach ein in Österreich aufbewahrtes Notebook des Festgenommenen unter anderem seit längerer Zeit nicht mehr durch diesen verwendet worden sei, verzichtete die zuständige Staatsanwaltschaft auf eine Sicherstellungsanordnung", berichtet der Verfassungsschutz. Ohne der Anordnung durch einen Staatsanwalt ist der Polizei oder DSN die Sicherstellung des Notebooks rechtlich untersagt. Das Mobiltelefon von Hasan E. wurde von der saudischen Polizei sichergestellt. Österreichische Sicherheitsbehörden hatten deshalb zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf das Gerät oder die darauf gespeicherten Daten, eine eigene Auswertung dieser war somit "unmöglich". Ebenso war und ist es nicht möglich, den in Saudi-Arabien Inhaftierten zu vernehmen, erklärt die DSN in ihrer Stellungnahme.

Chats blieben dadurch unentdeckt Durch diese Umstände war es dem Verfassungsschutz auch nicht möglich, von etwaigen Chatverläufen – wie den nun bekannt gewordenen – zu erfahren oder diese auszumitteln, so die DSN. Und das Mitlesen verschlüsselter Messengerkommunikation ist in Österreich immer noch nicht erlaubt. Im Zuge der Ermittlungen, die unmittelbar nach der Information über den in Saudi-Arabien festgenommenen Österreicher erfolgten, wurden 21 Zeugen, vor allem auch Familienmitglieder des Festgenommenen befragt. Alle befragten Personen hätten übereinstimmend zu Protokoll gegeben, dass keinerlei Hinweise auf Radikalisierungstendenzen oder auf die Begehung eines Anschlags wahrnehmbar waren. "Aufgrund dieser Aussagen sah die Staatsanwaltschaft davon ab, den Sicherheitsbehörden weitere Ermittlungsmaßnahmen anzuordnen. Ohne diese Anordnung war es der Kriminalpolizei rechtlich untersagt, weitere eigenständige Ermittlungen zu führen", gibt die DSN den ball an die Staatsanwaltschaft weiter.

41 Mobiltelefone sichergestellt Durch den vereitelten Anschlag auf eines der Taylor Swift-Konzerte im August 2024, wurden beim festgenommene Tatverdächtigen Beran A. in Ternitz 41 Mobiltelefone sichergestellt. Deren umfangreiche Auswertung, die sich zum Teil schwierig gestaltete, habe erst später im Jahr 2024 einen Kontakt zwischen Beran A. und Hasan E. zu Tage gefördert. Daraufhin wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft das zuvor genannte Notebook von Hasan E. in Niederösterreich sichergestellt und ausgewertet. Auf diesem Gerät sind keinerlei Kommunikationsdaten vorhanden, weshalb diese Auswertung auch keine weiteren Ermittlungsansätze ermöglicht, sagt die DSN. Wie der Verfassungsschutz betont, sei durch die "intensive Ermittlungsarbeit der Verfassungsschutzbehörden und deren Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene im August 2024 ein gefährlicher Angriff in Österreich abgewehrt worden".