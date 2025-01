Terrornetz aus NÖ: Anwalt ortet Ermittlungspannen, es gab Hinweise zum dritten Mann

Doch nun stellt sich heraus: Dieser Komplize könnte bereits von den Ermittlern als Zeuge befragt worden sein. Davon ist zumindest Werner Tomanek, Rechtsanwalt von Beran A. nach Studium des Akts überzeugt.

Denn: Der damals 19-jährige Hasan E., der am 11. März 2024 fünf Menschen bei der Al-Haram-Moschee in Mekka niedergestochen haben soll, flog nicht alleine. Zumindest bis Istanbul war der junge Mann aus dem Bezirk Bruck an der Leitha in Begleitung eines Gleichaltrigen. Dieser blieb in Istanbul. Doch zu dem laut Chats verabredeten Attentat in Istanbul kam es nicht. Auch dieser Unbekannte dürfte, wie damals Beran A. in Dubai, kalte Füße bekommen und in letzter Sekunde einen Rückzieher gemacht haben.