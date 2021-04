Terror in Wien: „Großteil der Szene hält an den Überzeugungen fest“

Der Terroranschlag von Wien mit vier Todesopfern hat aufgezeigt, wie schlecht die Kommunikation zwischen Behörden und Organisationen im Vorfeld funktioniert hat. Ein Punkt, der so rasch wie möglich verbessert werden sollte, wie Politiker eilig versprachen. Ein halbes Jahr später hat der KURIER bei Moussa Al-Hassan Diaw, dem Leiter der Organisation Derad (auch Attentäter Kujtim F. wurde von Derad betreut) nachgefragt.

KURIER: Herr Diaw, der Terroranschlag liegt fast ein halbes Jahr zurück. Hat sich die Zusammenarbeit seither verbessert?

Moussa Al-Hassan Diaw: Nein, der Informationsfluss hat sich überhaupt nicht verbessert, positive Ausnahme ist die Polizei Wien. Abgesehen davon ist es eher schlechter geworden.

Wie meinen Sie das?

Es sind einige verwirrende Dinge passiert, wo wir selber noch nicht ganz verstehen können, was da läuft.

Nämlich?

Wir sind zum Beispiel am neuen Aussteigerprogramm Kompass nicht wirklich beteiligt. Wir haben auch durch Zufall erfahren, dass es Fallkonferenzen ohne uns gab (Vertreter von Behörden und Vereinen beraten über die Zukunft eines Klienten; Anm). Als wir nachgebohrt haben, hieß es: ,Diese Dinge werden von Neustart (Bewährungshilfeverein, Anm.) bearbeitet.‘ Die sind bei den Fallkonferenzen dabei, auch wenn es Klienten von uns betrifft. Und auch die Deradikalisierungsarbeit macht Neustart. Das hat mich sehr erstaunt. Oder ein anderes Beispiel: Wir haben auch mit all jenen zu tun, die als Beschuldigte in Terrorverfahren im Gefängnis sind. Einige davon wurden inzwischen enthaftet, sie könnten betreut werden. Eine Person aber zum Beispiel nun nicht mehr von uns.