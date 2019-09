Temporäre Fahrverbote sollen Schulweg sicherer machen

Österreichweit sind laut Verkehrsclub VCÖ rund 150.000 " Elterntaxis" unterwegs und sorgen teilweise für morgendliches Verkehrschaos vor Schulen. Um den Weg zum Schulgebäude für Kinder sicherer zu machen, wurden bundesweit mehr als ein Dutzend Schulstraßen mit temporären Fahrverboten eingerichtet, zeigt ein APA-Rundruf. Auch bauliche Maßnahmen oder Projekte zur Bewusstseinsbildung sollen helfen.

In Wien gibt es seit Beginn des neuen Schuljahrs vier Schulstraßen. In einem Pilotprojekt wurde im Vorjahr zunächst in der Leopoldstädter Vereinsgasse ein temporäres Fahrverbot von 7.45 bis 8.15 Uhr verhängt. Heuer sind die Volksschulen in der Gilgegasse am Alsergrund, in der Deckergasse in Meidling und in der Fuchsröhrengasse in Simmering nachgezogen. Dort dürfen von 7.30 bis 8.00 Uhr keine Autos und Motorräder fahren. Vor der Ganztagsvolksschule in der Fuchsröhrengasse darf zusätzlich auch zwischen 15.30 und 16.00 Uhr nicht mit dem Auto gefahren werden. Dieser Pilotversuch soll nach einem Monat evaluiert werden. Bewährt sich die Maßnahme, soll sie dauerhaft umgesetzt werden.

Salzburg: Fahrverbote seit 2017

In der Stadt Salzburg gibt es bereits seit November 2017 vor Volksschulen in Lehen, Morzg, Maxglan und beim Campus Mirabell zu Unterrichtsbeginn ein temporäres Fahrverbot. Die Zufahrten werden ab einer halben Stunde vor Unterrichtsbeginn mit Scherengittern gesperrt. Zudem gibt es vor den Schulen in Liefering 2 und Taxham Schranken, bei der Volksschule Leopoldskron-Moos wurde ein Wendeplatz für die " Elterntaxis" errichtet, heißt es aus dem Büro des für Schulen zuständigen Vizebürgermeister Bernhard Auinger. Im Großen und Ganzen würden die Sperre akzeptiert, gelegentlich komme es dennoch vor, dass Eltern das Gitter einfach beiseiteschieben, um vorfahren zu können. In etlichen Orten gibt es "Pedibusse", wo die Kinder gemeinsam mit einer Aufsichtsperson entlang vorgegebener Routen zur Schule gehen.