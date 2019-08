Für mehr Fußgänger: 150.000 Elterntaxis täglich vor Schulen

Jedes fünfte Kind wird mit dem Auto in die Schule gebracht, berichtet der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Pro Schultag seien das zuletzt mehr als 150.000 " Elterntaxis" gewesen. Das verursache im Umfeld der Schulen oft ein Verkehrschaos und schade zudem den chauffierten Kindern, die so das Verhalten im Straßenverkehr nicht erlernen.

Bewegung & Kompetenz für Verkehr entwickeln

Am 2. September beginnt in Ostösterreich die Schule, eine Woche später in den übrigen Bundesländern. Vor allem Volksschulkinder haben laut VCÖ meist einen kurzen Schulweg, der gut zu Fuß gegangen werden kann.

"Damit kommen die Kinder auf eine tägliche Portion gesunde Bewegung und sie erlangen vor allem Kompetenz für das Verhalten im Straßenverkehr", sagte Markus Gansterer vom VCÖ. Rund 80 Prozent der Kinder kommen in Österreich zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad in die Schule.