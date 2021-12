Telefonsprechstunde: "Wie geht das weiter mit dem Verkehr?"

Kaum Fragen zu Corona

Es sind meist sehr persönliche Probleme, mit denen sich die Anrufer an Mikl-Leitner wenden. Ein Hollabrunner ärgert sich, weil er um die Pflegestufe 2 angesucht hat und abgelehnt worden ist. Eine Unternehmerin aus dem Weinviertel holt sich Ratschläge, wie sie den Betrieb an ihren Sohn übergeben und ihm „nicht mehr zur Last fallen“ will.

Corona ist bei diesen Telefonaten kaum ein Thema. Lediglich eine Frau aus Neulengbach will wissen, warum zuletzt die täglichen Todeszahlen in Niederösterreich so hoch seien, höher als in anderen Bundesländern. Die Landeshauptfrau verweist darauf, dass NÖ im Vergleich besser liege als andere Bundesländer, wenn man die Todeszahlen seit Beginn der Pandemie hernimmt.