"Stadtstraße": Besetzer sollen gehen, aber vorerst keine Räumung

Die Situation rund um die geplante Wiener Stadtstraße spitzt sich zu: Die Stadt wendet sich heute, Freitag, direkt an jene Aktivistinnen und Aktivisten, die in der Donaustadt Baustellenbereiche etwa bei der Hausfeldstraße besetzt halten. Zugestellt wird ein Schreiben, in dem diese aufgefordert werden, die Baustelle zu verlassen, teilte der Leiter der Wiener Straßenbau-Abteilung (MA 28), Thomas Keller, der APA mit. Bereits am Donnerstag war die Polizei im Camp.

Die Stadt drängt die Umweltschützer, die gegen den Bau der Verbindung zwischen der Seestadt und der Südosttangente protestieren, ihr Lager abzubrechen. Gestern war bereits die Polizei dort und hat die anwesenden Personen aufgefordert, die Unterkünfte zu beseitigen. Nun wird ein offizielles Schreiben der Stadt nachgereicht. Angedroht werden darin jedenfalls Rechtsmittel, falls man das Areal nicht freigibt.

Vorerst keine Räumung

Immerhin würde durch die Besetzung auch Schaden entstehen - da etwa auch die Baufirmen, die dort bereits aufgefahren sind, nicht tätig sein können, sagte Keller. Dass man die Polizei bitte, einzuschreiten und den Bereich zu räumen, sei aber vorerst nicht geplant, bekräftigte er. Das hat am Donnerstag auch Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) betont.

In dem der APA vorliegenden anwaltlichen Schreiben wird darauf hingewiesen, dass das Projekt "im Rahmen eines Umweltverträglichkeitsprüfungs-Verfahrens (UVP-Verfahren) bis hin zu den Höchstgerichten unter Einbindung zahlreicher Umweltorganisationen und dahingehend engagierter Menschen umfassend kritisch" geprüft worden sei. Die Stadtstraße sei für eine vorausschauend geplante und geordnete Stadtentwicklung im Nordosten Wiens unerlässlich, heißt es weiter - wobei vor allem auf die geplanten Wohnprojekte verwiesen wird.