Teilweise erhebliche Lawinengefahr in Niederösterreich

In Teilen Niederösterreichs hat am Sonntag erhebliche Lawinengefahr geherrscht. Stufe 3 von 5 galt laut dem Warndienst in höheren Lagen in den Ybbstaler und Türnitzer Alpen, im Gippel-Göllergebiet sowie in der Rax-Schneebergregion.

In den Gutensteiner Alpen und im Semmering-Wechselgebiet wurde das Risiko oberhalb von 1.200 Metern als "mäßig" (Stufe 2) beurteilt. Es gelte vorrangig den frischen Triebschnee zu beachten, teilte der Warndienst mit.

