Teil 2: Applaus für die Helden der Krise

Die Hebamme: „Die Geburt kann man nicht verschieben“

Etwa 600 Kinder kamen mit Hilfe der Hebamme Melanie Huber in den vergangenen neun Jahren schon auf die Welt. Und die Zahl steigt weiter, auch während Corona. Die 33-Jährige und ihre Kollegen des Landesklinikums Amstetten arbeiten nach wie vor rund um die Uhr, um die werdenden Mütter bei der Geburt zu begleiten.

Auch für Huber gilt: regelmäßiges Desinfizieren der Hände, bei Kontakt mit Verdachtsfällen oder Covid-Infizierten Schutzkleidung tragen und Abstand halten. Letzteres sei schwierig: „In der Praxis ist es fast unmöglich, da uns die Frau ja in der Nähe braucht“, sagt Huber.

Einschränkungen spürt sie derzeit in ihrer zusätzlichen, freiberuflichen Tätigkeit. Weil sie eben auch Krankenhaushebamme ist, muss sie besonders darauf achten, jede Ansteckungsgefahr zu meiden. Hausbesuche sind daher nicht möglich, Mütter können sich derzeit übers Handy ab melden. Ihre Rückbildungs- und Geburtsvorbereitungskurse bietet sie nun online an. Die Nachfrage sei groß. „Die Frauen hängen in der Luft und eine Geburt kann man nicht verschieben“, sagt Huber.

Über Livestream erklärt sie mittels Puppe und Kunststoff-Becken die Vorgänge der Geburt. Auch Positionen zeigt sie vor. „Über den Stream kann ich individuell auf die Frauen eingehen.