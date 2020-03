Rot-Kreuz-Chef: „Haben einen Feind, den man nicht sieht“

Ehrenamtlich ist Schmoll seit 1988 beim Roten Kreuz aktiv, wo er als Rettungssanitäter begann. Er war aber auch schon bei einer anderen Baulichtorganisation in führender Position tätig: So leitete der 51-Jährige die Geschicke der Feuerwehr Höflein an der Hohen Wand. Der KURIER erreichte Schmoll nach einer wichtigen Besprechung am Telefon.

KURIER: Wie kann man sich derzeit Ihren Tagesablauf vorstellen?

Josef Schmoll: Ich führe viele Telefonate, es gibt viele Sitzungen. Ich pendle zwischen St. Pölten und Tulln, wo auch der Führungsstab des Roten Kreuzes tagt. Wir treffen zudem viele Vorbereitungsmaßnahmen, wenn es zum Beispiel um die notwendige Schutzausrüstung geht. Außerdem beobachten wir sehr genau die Lage, sowohl national wie auch international.

Sie sind krisenerprobt, waren im In- und Ausland bei zahlreichen Einsätzen am Ort des Geschehens. Wie unterscheidet sich die derzeitige Situation von anderen Katastrophen?

Ich war in Thailand, als der Tsunami eine Spur der Verwüstung zog und für viel Leid sorgte. Und ich war auch bei den Erdbeben-Katastrophen in der Türkei und im Iran vor Ort. Aber nichts ist vergleichbar mit dem, was wir jetzt erleben. Wir haben es mit einem Feind zu tun, den man einfach nicht sieht. Es ist deshalb viel schwerer, sich auf diese Situation einzustellen. Wichtig ist nun, dass sich die Bürger an die Vorgaben der Bundesregierung halten.