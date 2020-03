Wiens Gärtner versorgen die Metropole auch in der Krise

Martin Flicker, der Vize-Präsident der Wiener Landwirtschaftskammer, hat mit einem Partner rund 9,5 Millionen Euro in seinen Betrieb investiert. In zwei Glashäusern mit 4,2 Hektar Fläche werden Gurken in vier Größen angebaut, der Großteil sind Mini- und Snackgurken.

Weil eine Gurkenpflanze pro Tag sechs bis acht Liter Wasser und viel Licht braucht, ist ein Glashaus mit künstlicher Beleuchtung ausgestattet. Das ist eine Art Ferrari unter den Glashäusern. Dafür wirft diese Kultur zwölf Monate Ertrag ab. „Die Gurke will hohe Luftfeuchtigkeit und wir haben eine Hochdruck-Nebelanlage, die Wasser fein zerstäubt“, sagt Flicker. „Die Mini-Gurken brauchen zwei bis drei Wochen bis zur Ernte. Wir liefern etwa 40 Tonnen Gurken pro Woche aus.“