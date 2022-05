Tauziehen um Bauprojekt im Schlosspark Trautmannsdorf

Schloss Trautmannsdorf hat schon bessere Zeiten gesehen. Fürst Philipp Batthyány ließ das 1292 erstmals erwähnte Gebäude im 19. Jahrhundert in ein klassizistisches Juwel verwandeln. Doch der Niedergang begann schon mit der Revolution in Ungarn 1849: Schloss Batthyány diente als Militärspital, wurde danach in ein Sanatorium für Lungenkranke umfunktioniert, seit den 1920er-Jahren stand es schließlich leer und verfiel.

Das sollte sich 2014 ändern, als Immobilienentwickler Norbert Winkelmayer das Areal erwarb – mit großen Plänen für die unter Denkmalschutz stehende Anlage. Diese umfassen die Errichtung eines Gesundheitsressorts und von 14 Reihenhäusern sowie eine Sanierung des Schlosses. Acht Jahre später pfeift jedoch immer noch der Wind durch das baufällige Gemäuer.

Nach mehreren Einsprüchen fand am Mittwoch nun in Trautmannsdorf eine gewerberechtliche Verhandlung mit Vertretern der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha und Anrainern statt. Deren Verlauf stimmt Winkelmayer optimistisch: „Ich gehe davon aus, dass bald Bescheide ausgestellt werden und wir das Projekt dann umsetzen können.“