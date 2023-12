Tauwetter beendet den frühen Winter und bringt Hochwassergefahr

In Städten wie Innsbruck werden auf den Straßen noch die letzten Überreste des massiven Wintereinbruchs vor zwei Wochen beseitigt, der praktisch ganz Österreich in eine weiße Märchenlandschaft verwandelte. Der Zauber wird nun aber selbst im Westen von Österreich bis in mittlere Lagen von strömendem Regen weggewaschen. Andernorts erledigen die milden Temperaturen den Schnee.

Von Bregenz bis Wien zeigten die Thermometer Montagmittag in allen Landeshauptstädten deutliche Plus-Grade zwischen um die drei bis fast 9 Grad an, nur Klagenfurt war leicht im Minus. „So ähnlich wird es auch in den kommenden Tagen sein“, kündigt Steffen Dietz vom Wetterdienst Ubimet an.

Muren und Hochwasser

Bis inklusive Donnerstag ist österreichweit mit fünf bis 10 Grad plus zu rechnen, nur in Kärnten bleibt es etwas kälter. „Wir erleben gerade ein sehr markantes Tauwetter. Gerade in Vorarlberg und in Tirol vom Oberland bis Innsbruck regnet es sehr stark“, so der Meteorologe, der in diesen Regionen mit „30 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von 48 Stunden“ rechnet.

➤ Skifahrer in Tirol 20 Meter von Lawine mitgerissen