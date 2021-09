Tausende Teilnehmer bei Klimastreiks in österreichischen Städten

Weltweit sind am Freitag Tausende Jugendliche dem Ruf von Fridays for Future (FFF) gefolgt, am achten "globalen Klimastreik" teilzunehmen. Zentrale Forderung bleiben Klimaschutzmaßnahmen, um das 2015 beim Pariser UN-Klimagipfel international vereinbarte Eineinhalb-Grad-Ziel zu erreichen. In Österreich wurde in 15 Städten und Gemeinden dafür demonstriert, in Wien rückte zusätzlich auch der "Lobau-Protest" mit in den Vordergrund.

"Klima-Bösewichte"

Eine Veränderung des "Systems" brauche es, um Klimaerhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ließ indes die Initiatorin der Bewegung, die Schwedin Greta Thunberg, ihre Mitstreitenden in Berlin wissen und nannte Deutschland einen "der größten Klima-Bösewichte." Vor rund drei Jahren startete Thunberg in Stockholm ihren Schulstreik, wie Fridays For Future vor dem Auftakt in Wien in einer Aussendung berichtete, waren es diesmal mehr als 1.200 Städte auf der ganzen Welt, in denen für Klimagerechtigkeit demonstriert wurde.

In Österreich hatte die daraus entstandene weltweite Bewegung rein quantitativ vor genau zwei Jahren ihren Zenit mit rund 30.000 Teilnehmern in Wien bei der "Earth-Strike"-Demo. Laut den Veranstaltern waren es am heutigen Freitag in der Bundeshauptstadt 20.000, laut Polizeiangaben 5.500 Teilnehmende.