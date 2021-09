Sehr geehrte Leserinnen und sehr geehrter Leser!

Der KURIER berichtet nicht erst seit dem Umweltgipfel 1992 in Rio de Janeiro, wo die erste Klimarahmenkonvention vereinbart wurde, über unsere Umwelt- und Klimakrise. Nun wollen wir unsere Berichterstattung fokussieren – mit der vollen Schlagkraft der KURIER-Redaktion und auf den neuen Klimaseiten des KURIER auf kurier.at/klima.

Denn die Klimakrise ist leider längst Realität geworden und die wohl „größte Herausforderung in der Geschichte der Menschheit“, wie das Bill Gates kürzlich formulierte. Eine qualitätsvolle und glaubwürdige Berichterstattung ist aus unserer Sicht eines der wichtigsten Werkzeuge, um diese Herausforderung angehen zu können.

Denn die Treibhausgas-Emissionen steigen weltweit weiter an, statt wie bei der Klimakonferenz in Paris 2015 vereinbart, zu sinken. Vom großen Ziel – die Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen – bewegen wir uns weg. Wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, drohe der "massive Verlust von Menschenleben und Lebensgrundlagen", warnte UN-Generalsekretär Antonio Guterres in einem dramatischen Appell erst am Freitag.

Im aktuellen KURIER-Interview erklärt der deutsche Klimaforscher Stefan Rahmstorf, er ist Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse am renommierten Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, dass eine Erwärmung von 3°C in Österreich doppelt so stark ausfallen werde – in Österreich drohe bis Ende des Jahrhunderts eine Erwärmung von fünf bis sechs Grad.

Und wir werden über Lösungen im Kampf gegen die Klimakrise berichten, aus Österreich und dem Rest der Welt. Denn so fern die Klimaziele derzeit auch erscheinen, glauben wir dennoch an die Innovationskraft und den Willen der Menschheit, Lösungen zu finden.

