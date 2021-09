Kogler zur Steuerreform: "Klimaschützer dürfen nicht die Deppen sein"

Das große innenpolitische Thema im Herbst ist die Steuerreform, die das Steuersystem ökologisieren soll. Klima- und umweltfreundliches Verhalten soll steuerlich belohnt werden, so die Parole der Regierung. Anfang der vergangenen Woche gab die Spitze der Wirtschaftskammer ihre Vorstellung für die Steuerreform bekannt. Die ökologischen Forderungen dabei blieben überschaubar. Im KURIER-Gespräch mit Vizekanzler Werner Kogler will der Grünen-Chef die Forderungen einordnen – und nennt sie letztlich nur einen „Wunschkatalog der Lobbyisten“.

WKÖ-Präsident Harald Mahrer will, dass die Steuerreform ein „Knaller“ ist. Was wäre Koglers „Knaller“-Ansage? „Also irgendwas in die Luft zu schießen, ist noch kein Knaller, sondern erst einmal nur eine Luftnummer. Wesentlich ist, dass es um eine ökologische und soziale Steuerreform geht. Und für mich wesentlich ist, dass zum ersten Mal einen Preis bekommt.“