Tausende Gewalttäter mussten schon zur Therapie

Die Klienten sind zu 90 Prozent Männer. Das häufigste Motiv ist Eifersucht. Und die Bereitschaft der Täter, darüber zu sprechen, überraschend groß. „Mehr als 70 Prozent melden sich in den ersten fünf Tagen“, sagt Nachbaur. „Sie spüren einen Mitteilungsbedarf. Und sie sind in einer Krisensituation, können nicht zurück in die Wohnung.“