Tatzgern: "Dann kommt sicher eine größere Migrationswelle"

Zwei Flüchtlinge sind in einem Kleinbus, der aus Ungarn 29 Menschen ins Burgenland brachte, erstickt. Schreckliche Erinnerungen an einen Zwischenfall in Parndorf werden wach: Am 26. August 2015 starben 71 Menschen in einem Lkw.

"Wir haben befürchtet, dass sich so etwas wieder ereignen wird", sagt Gerald Tatzgern, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität im Bundeskriminalamt, im Interview mit dem KURIER. Die Schlepper hätten ihre Methoden verändert, würden Leute zunehmend mit Lastenwägen über die Grenze bringen.

"Keiner weiß, was sich noch ereignet hätte"

Durch die hohe Polizeipräsenz an der burgenländisch-ungarischen Grenze "konnten wir Schlimmeres verhindern", sagt Tatzgern. "Wäre der Transporter nicht angehalten worden, dann vermuten wir, dass er längere Zeit weitergefahren wäre und dann weiß keiner, was sich noch ereignet hätte."