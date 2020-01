Tatortreinigerin: "Menschen werden geboren, Menschen müssen sterben"

Wer beauftragt Sie, sind das Angehörige oder Polizei und Rettung?

Zu 90 Prozent sind es Privatpersonen und Hausverwaltungen. Wenn etwa jemand alleine gelebt hat und schon länger tot ist, dann ist es meistens die Hausverwaltung, die uns kontaktiert.

Auf ihrer Webseite steht: „Wir reden nicht viel und wir hören auch kein Radio.“ Ist das wichtig?

Ja es ist so, dass wir sehr diskret und sehr konzentriert arbeiten müssen. Die Angehörigen dürfen nicht am Tatort beziehungsweise am Leichenfundort sein, aber sie sind oft in den Nebenräumen. Man muss auch auf die Betroffenen achten. Selbstverständlich reden wir miteinander, das ist auch sehr wichtig, aber Radio zu hören ist pietätlos.

Was war bisher Ihr schwierigster Einsatz?

Es gibt keinen leichten Einsatz, egal ob Mord, Selbstmord oder Leichenfund. Man macht sich immer Gedanken, warum und wie so etwas passieren konnte.

Ist ein Selbstmord etwas Schlimmeres als ein normaler Leichenfund. Oder ist es der Mord?

Für mich ist es der Mord. Weil es wie gesagt die persönliche Ebene betrifft. Vor allem wenn ein Vater die Mutter umgebracht hat oder sich selbst umbringt und die Kinder bleiben zurück und man sieht dann den Tatort. Man fragt sich dann schon, warum ist das passiert? Was muss eigentlich in einem Menschen vorgehen? Und könnte mir das auch passieren? Natürlich stelle ich nur mir selbst die Fragen. Wir dürfen und wir stellen auch niemanden anderen diese Fragen.