Profiler Haller: "Gefährlich ist nicht der finstere Wald, sondern das eigene Heim"

"Jeder Selbstmord ist ein verhinderter Mord"

In Österreich hätten wir aktuell pro Jahr zwischen 50 und 100 Tötungsdelikten. Das seien skandinavische, kriminalitätsarme Verhältnisse. Es gebe zwar viele Selbsttötungen, aber wenige Fremdtötungen. In Ländern wie Italien sei es hingegen umgekehrt. „Somit ist das Wort von Sigmund Freud ‚Jeder Selbstmord ist ein verhinderter Mord‘ absolut richtig“, sagt Haller.

Die Tötungen spielten sich bei uns zudem meistens in den eigenen vier Wänden ab, zwei Drittel davon seien Beziehungsdelikte. Oft in Zusammenhang mit Eifersucht. „Gefährlich ist nicht der finstere Wald, sondern das eigene Heim.“ Auf der anderen Seite hätten wir in Österreich im internationalen Vergleich eine sehr hohe Aufklärungsquote. „Wo wir Probleme haben, ich muss bei meinem eigenen Fach beginnen, sind die Gutachter. Wir haben viel zu wenige Gutachter. Darunter leidet die Qualität, weil die wenigen müssen Massenarbeit leisten“, sagt Haller besorgt.

Die Angst der Gutachter

Der größte Mangel für ihn jedoch: Österreich habe zu viele Menschen in der Unterbringungsmaßnahme zu Unrecht eingesperrt. „Derzeit sind es knapp 900 Menschen, die auf unbestimmte Zeit, also theoretisch bis zum Tod, im Maßnahmenvollzug sitzen. Alle Untersuchungen zeigen, dass mindestens 50 Prozent der Menschen dort zu Unrecht inhaftiert sind. Also nicht gefährlich werden.“ Haller erklärt sich dies auch mit der Ängstlichkeit von Gutachtern.

„Wenn wir sagen, der Mensch hat eine gute Prognose und er geht hinaus und tötet ein Kind. Das ist auch für den Gutachter grauenhaft. Ich kenne leider Kollegen, die sich unter diesem Druck suizidiert haben, weil sie die Situation nicht ertragen haben.“

Das sei in einer Gesellschaft, die den Menschen nicht ihre Freiheit nehmen, aber gleichzeitig die maximale Sicherheit möchte, ein riesiges Problem.

Franz Fuchs, das Bombenhirn

Auf die Frage nach seinem bisher interessantesten Fall, zögert Haller nicht einmal eine Sekunde. „Das Bombenhirn Franz Fuchs. „Er hat die genialsten Bomben gebaut hat, die je ein Mensch gebaut hat und Österreich damit von 1993 bis 1997 in Angst und Schrecken versetzt hat. Vier Tote, 35 Verletzte.“ Haller sagt, er sei nie einem intelligenteren Menschen begegnet als Franz Fuchs. „Er war überall genial - außer im sozialen Bereich.“