Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Samstag im Grazer Bezirk Eggenberg eine Tankstelle überfallen und ist mit Bargeld in unbekannter Höhe entkommen. Der Mann hatte erst einen Einkauf vorgetäuscht und gewartet, bis andere Kunden den Kassenraum verließen. Dann bedrohte er die Kassierin mit einer Pistole und verlangte Bares. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Die Frau erlitt einen Schock, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag mitteilte.

Verdächtiger trug FFP2-Maske

Der mit einer FFP2-Maske getarnte Räuber hatte gegen 21.45 Uhr die Tankstelle in der Reininghausstraße betreten. Er nahm sich zwei Getränkedosen und wartete bei der Kasse noch, bis die letzten Kunden verschwunden waren. Dann bedrohte er die 57-jährige Angestellte mit den Worten: "Das ist ein Überfall, das ist kein Scherz, ich habe eine Pistole!" und verlangte Bargeld. Nachdem die Frau ihm das Geld in einen mitgebrachten schwarzen Rucksack geben musste, rannte der Maskierte aus der Tankstelle auf die Reininghausstraße in Richtung Karl-Morre-Straße. Die Frau alarmierte die Polizei, sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch ohne Erfolg.

Der Täter ist laut Beschreibung durch das Opfer etwa 30 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß und sprach einheimischen Dialekt. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzen-Sweater mit weißen Bändern. Weiters trug er eine schwarze Kappe, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe mit weißen Sohlen und graue Arbeitshandschuhe. Die Polizei bittet um Hinweise an den Journaldienst des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer 059133-60-3333.