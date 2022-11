Tankstelle überfallen: Täter floh mit Geld und Zigaretten

In der Nacht auf Donnerstag wurde eine Tankstelle in der Leopoldstadt überfallen. Gegen 2.45 Uhr betrat ein Mann eine Tankstelle, seinen Kapuzenpullover hatte er über Mund und Nase gezogen, um nicht erkannt zu werden. In akzentfreiem Deutsch forderte er den Mitarbeiter auf, ihm Bargeld und Zigaretten zu geben. Eine Hand hielt der Räuber dabei in der Tasche des Pullovers, so dass es wirkte, als hielte er eine Waffe.

Der 27 Jahre alte Tankstellen-Mitarbeiter hatte Angst, dass der Mann tatsächlich bewaffnet ist und händigte ihm einen dreistelligen Betrag Bargeld und Zigaretten aus. Danach flüchtete der Mann. Obwohl die alarmierte Polizei sofort mit der Fahndung begann, konnte der Verdächtige nicht gefunden werden.

Der mutmaßliche Täter soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Er soll mit grauem Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

