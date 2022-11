Polizei rückte mehrmals wegen Morddrohungen in Wien aus

In einem Lokal in Fünfhaus soll ein 28-Jähriger einen 29-jährigen Security-Mitarbeiter mit dem Umbringen bedroht haben. Zuvor soll der Verdächtige gegenüber anderen Gästen ausfällig gewesen sein. Der 29-Jährige soll ihn daraufhin aufgefordert haben, das Lokal zu verlassen. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ein durchgeführter Alko-Vortest ergab einen Messwert von einem Promille.

Streit eskalierte

In Favoriten soll es am selben Abend in einer WG zu einem Streit zwischen einem 40-jährigen Türken und einem 30-Jährigen gekommen sein. Laut derzeitigem Ermittlungsstand soll der 40-Jährige seinem Kontrahenten im Zuge der Auseinandersetzung gedroht haben, ihn umzubringen.

Damit nicht genug: Der Mann steht außerdem unter Verdacht, den 30-Jährigen mit dem Griff eines Messers auf den Kopf geschlagen haben. Dadurch soll das Opfer gestürzt sein und sich verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Das Opfer wurde vor Ort von Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung versorgt und in ein Spital gebracht. Die Polizei verhängte ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den Mann.

Vom Freund geschlagen

Und in Meidling kam eine 41-jährige Frau in die Polizeiinspektion Am Schöpfwerk und gab an, von ihrem Lebensgefährten geschlagen und mit dem Umbringen bedroht worden zu sein. Polizisten des Stadtpolizeikommandos Liesing konnte den 47-jährigen Serben in seiner Wohnung antreffen und vorläufig festnehmen. Auch in diesem Fall wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: