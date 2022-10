Überfall auf Tankstelle im Bezirk Neusiedl am See

Eine Tankstelle in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) ist am Samstagabend der Schauplatz eines Raubüberfalls gewesen. Ein nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland bewaffneter Täter erbeutete einen vierstelligen Eurobetrag und entkam.

Der Mann hatte eine Mitarbeiterin im Tankstellenshop mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert. Er war laut Polizei maskiert, schwarz bekleidet und ist etwa 1,70 Meter groß.

Suche nach dem Täter läuft

Daraufhin wurde laut Landespolizeidirektion eine "intensive Fahndung" eingeleitet, die aber zu keiner Festnahme führte. "Die Ermittlungen laufen zurzeit auf Hochdruck", lässt die Polizei wissen.