Spektakulärer Unfall auf Polizei-Parkplatz

Am späten Donnerstagnachmittag ereignete sich in Eisenstadt ein spektakuläre Unfall: In der Neusiedlerstraße, kurz vor der Stadtgrenze, kam ein Lenker mit seinem BMW von der Straße ab, touchierte einen Baum und landete schließlich mit dem Dach auf der Motorhaube eines geparkten Mercedes. Das Pikante: Der Unfall passierte vor dem Gebäude der Landespolizeidirektion Burgenland, der abgestellte Mercedes befand sich auf dem Polizei-Parkplatz.

Die Rettung versorgte den leicht verletzten Fahrer des BMW, die Stadtfeuerwehr Eisenstadt musste das Auto mit Hilfe eines Krans wieder auf die Räder stellen und das durch den Unfall schwer beschädigte Auto abtransportieren.

Insgesamt 10 Feuerwehrleute, Polizei und Rotes Kreuz waren an dem etwa einstündigen Einsatz beteiligt.