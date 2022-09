Tankstellen-Überfall in Wien: Zwei Verdächtige auf der Flucht

In der Nacht auf Montag wurde eine Tankstelle in der Linzer Straße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus überfallen. Zwei Männer hatten die Tankstelle gegen 3.12 Uhr betreten und den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe, einem Messer und einem Elektroschocker bedroht. Der Angestellte kam den Forderungen der Verdächtigen nach und blieb unverletzt. Er händigte ihnen Bargeld in unbekannter Höhe und Zigaretten aus. Danach flüchteten die Männer in die Jheringgasse in Richtung Wien-Meidling. Obwohl die Polizei sofort nach der Alarmierung eine Fahndung einleitete, sind die Verdächtigen immer noch auf der Flucht. Der Tankstellen-Mitarbeiter konnte aber eine Beschreibung der Männer machen, die die Polizei nun veröffentlichte.

Suche nach Zeugen

Einer der Männer war zirka 172 bis 175 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur und dunkle, buschige Augenbrauen sowie dunkle Augen. Er trug eine schwarze Jogginghose, einen hellgrauen Kapuzenpullover, schwarze Sportschuhe und Tasche und eine schwarze FFP2-Maske. Der Mann trug die Schusswaffe bei sich.

Der andere Verdächtige war 165 bis 170 Zentimeter groß, von molliger Statur und hat ein rundliches Gesicht und hellblaue Augen. Er trug ebenfalls eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite und einem weißen Adidas-Logo am Oberschenkel. Außerdem war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit hellgrauer Aufschrift, schwarzen Sportschuhen und einer weißen FFP2-Maske bekleidet.

Die Wiener Polizei ersucht alle Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01-31310-25100, zu melden.

