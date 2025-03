Schwere Vorwürfe nach tödlicher Swiss-Notlandung in Graz

Dieter Scholz, Hamburger Professor für Flugzeugbau und ehemaliger Airbus-Ingenieur, meint, dass wesentliche Details und technische Probleme von der SUB ignoriert werden. "Nicht entschuldbar ist etwa das Verschweigen, warum der Rauch überhaupt in die Kabine kam", sagt der Experte. "Denn die ersten Befunde durch die SUB zeigen eindeutig, dass Rauch in den Innenbereich gekommen ist, weil weltweit ein falsches System für die Klimaanlage eingesetzt wird. Dieser Umstand ist für Hersteller und Airlines so gravierend, dass alles getan werden muss, um bei Vorfällten wie bei LX1885, von dieser höchst problematischen Konstellation abzulenken."

Denn, was Fluggästen kaum bekannt ist: Die Luft für den Innenraum wird bei praktisch allen Flugzeugtypen (außer dem Dreamliner von Boeing) über das Triebwerk aufgenommen, verdichtet und strömt dann ungefiltert in die Kabine. Befindet sich im Triebwerkverdichter Öl - wie in diesem Fall - dann gelangt auch das verdampfte, giftige Öl in die Kabine, erklärt Scholz.

Doch Untersuchungsstellen weltweit scheuen sich, die genauen Ursachen dafür herauszufinden. Und das obwohl diese "Fume Events" (Rauchgasereignisse) im Inneren der Flugzeuge schon zahlreiche Verletzte und Tote gefordert haben, darunter Piloten und Flugbegleiter. Viele sind dadurch auch arbeitsunfähig geworden, so der Experte.