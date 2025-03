Doch kein Piloten-Suizid? Brisante Enthüllungen zum Germanwings-Absturz

Es war wohl die schnellste Ermittlung zur Absturzursache eines Passagierflugzeugs, die es jemals gab. Statt der üblichen Monate oder sogar Jahre, konnte die französische Staatsanwaltschaft bereits nach 49 Stunden verkünden: Am 24. März 2015 hatte Co-Pilot Andreas Lubitz einen Airbus der deutschen Germanwings auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in selbstmörderischer Absicht gegen einen Berg in Südfrankreich gelenkt.

Die Welt war geschockt. Lubitz wurde im Boulevard als Monster und Massenmörder bezeichnet. Die Ermittlungen bestätigten schließlich die Theorie der Justiz.