Tödliches Flugdrama in Graz deckt weltweites Sicherheitsproblem auf

Um 17.32 Uhr dürfte jedenfalls eine Ölleitung in einem Triebwerk geplatzt sein. Während es für die Passagiere Sauerstoffmasken gibt, haben die Crewmitglieder so genannte Smokehoods , im Prinzip eine Gasmaske mit einer Kapuze. Die drei Flugbegleiter setzen dieses Protective Breathing Equipment (PBE) rund eine Minute später auf, wobei Tobia B. ein Neuling ist, er ist erst seit Oktober im Einsatz.

Man sollte jedenfalls meinen, diese Smokehoods wären das wichtigste Beweismittel. Doch die Masken werden von einem Ermittler des Verkehrsministeriums in einen Sack geworfen und einem Flughafenmitarbeiter übergeben. Dieser wiederum bringt den Sack durch die Sicherheitsschleusen sowie den videoüberwachten Bereich und stellte ihn unbewacht auf den Parkplatz neben das Auto des Beamten. "Ein Mitarbeiter des Graz Airport wurde von den Mitarbeitern der Flugunfallkommission gebeten, verpacktes Material zum Fahrzeug der Behörde zu tragen", heißt es am Flughafen offiziell.

Im Ressort von Leonore Gewessler (Grüne) wird erklärt, die Untersuchung der SUB habe bereits am Tag des Vorfalls begonnen. Doch darüber müssten laut internationalen Vorschriften die Untersuchungsbehörden im Land des Herstellers und der Fluglinie informiert werden. Tatsächlich wusste aber die für das Triebwerk zuständige US-Behörde auch eine Woche später noch nichts von einer offiziellen Ermittlung. Diese wurde erst am Todestag des Flugbegleiters verständigt.

Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB), der schon bei den Ermittlungen zum Hagelflug der ebenfalls zum Lufthansa -Konzern gehörenden AUA vom Passagieranwalt Vertuschung vorgeworfen wird und wo laut Rechnungshof mitunter Beweise verschwinden, sorgt auch diesmal wieder für Kopfschütteln unter Experten. So ist unklar, wann die Untersuchung eigentlich begonnen hat und ob die Smokehoods überhaupt legal beschlagnahmt worden sind.

Passagiervideo vom Swiss-Flug:

Die Staatsanwaltschaft Graz ermittelt jedenfalls "gegen unbekannte Täter wegen des Verdachtes der grob fahrlässigen Tötung sowie der fahrlässigen Körperverletzung", wie es heißt. Mehr will man zu den aktuellen Ermittlungen nicht sagen.

Bei Swiss wird erklärt: "Zur genauen Situation an Bord und damit auch dazu, welche Personen zu welchem Zeitpunkt ein PBE getragen haben, können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage machen. Diese Fragen sind Gegenstand der laufenden Untersuchungen. Diese sollen zeigen, was im Flugzeug genau vor sich ging. Auch in dieser Frage arbeiten wir eng mit den untersuchenden Behörden zusammen."

"Die Staatsanwaltschaft Graz hat vorläufig von der Sicherstellung des bei der SUB verwahrten Portable Breathing Equipment abgesehen", wird im Verkehrsministerium betont, "in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wird das PBE zunächst zeitnah in Anwesenheit des Gerichtssachverständigen und des zuständigen Ermittlungsbeamten des LKA Steiermark einer visuellen Sichtprüfung unterzogen. Basierend auf den Ergebnissen dieser Prüfung wird dann die weitere Vorgangsweise, wie z.B. weitere Untersuchungen in spezialisierten Laboren, mit der Staatsanwaltschaft Graz abgestimmt.“

Und weiter: "Aufgrund der hohen Arbeitslast für den Untersuchungsleiter vor Ort wurde die Unfallaufnahme durch die Blaulichtorganisationen und den Flughafen Graz unterstützt. Unter anderem dabei, das zuvor dokumentierte und verpackte Untersuchungsmaterial zum Fahrzeug des Untersuchungsleiters zu bringen, wo es vom Untersuchungsleiter unmittelbar in das Fahrzeug verladen wurde.“