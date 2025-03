Die Ermittlungen rund um den so genannten AUA-Hagelflug nehmen immer skurrilere Formen an. Vergangene Woche mussten mehrere Polizisten des Landeskriminalamts Niederösterreich ausrücken, um den Flugdatenschreiber und den Cockpit-Voice-Rekorder bei den Ermittlern des Verkehrsministeriums sicherzustellen.

Geklärt werden soll nun, ob Daten gelöscht oder manipuliert worden sein könnten. Wie berichtet, hat Passagier-Anwalt Wolfgang List Anzeige wegen Verdachts des Amtsmissbrauchs gegen die Ermittler der Untersuchungsstelle (SUB) erstattet. Das Ministerium unter Leonore Gewessler (Grüne) wies hingegen bisher alle Vorwürfe entschieden zurück.

LKA-Razzia bei der SUB

Derzeit geht es jedenfalls Schlag auf Schlag: Seit dieser Woche ermittelt die Wiener Staatsanwaltschaft gegen Bettina Bogner, die Leiterin der SUB. Die Ex-Polizistin steht unter dem Verdacht des Amtsmissbrauchs und der Begünstigung und wird nun offiziell als Beschuldigte geführt.

Verkehrsministerium weiß noch nichts von den neuen Ermittlungen

Im Ressort des neuen Verkehrsministers Peter Hanke (SPÖ) heißt es dazu: „Von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien sind wir bisher nicht in Kenntnis gesetzt worden. Das Ministerium bzw. die SUB arbeiten dahingehend selbstverständlich vollumfänglich mit den Behörden zusammen. Das Ministerium hat bereits auf Basis der Anzeige die Leiterin der SUB, sowie weitere erwähnte Mitarbeiter um Stellungnahme zu den Vorwürfen aufgefordert. Die Stellungnahmen werden dann geprüft. Eine Entscheidung über etwaige dienstrechtliche Maßnahmen ist noch nicht getroffen worden.“ Bogner selbst ließ eine Anfrage unbeantwortet.

Ausgeweitet werden auch die Ermittlungen wegen der vom Informanten eines Sachverständigen erhobenen Vorwurfs, bei der AUA sei bei den Schulungen (etwa zur Bedienung des Wetterradars) getrickst worden. Obwohl die Fluglinie dies vehement bestreitet, sollen drei AUA-Verantwortliche von der Staatsanwaltschaft Korneuburg künftig als Beschuldigte geführt werden. Dazu soll es jetzt weitere Ermittlungen durch die Kripo geben.