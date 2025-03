Wie berichtet, steuern zwei Computer die Flughöhe des Airbus. Fällt bei einem die Sicherung, kann der andere automatisch die Flughöhe auf 100 Fuß (30 Meter) einstellen. Das zeigt zumindest Hradecky in einer neuen Dokumentation im TV-Sender Sky. Und diese Höhe war auch beim Absturz in den französischen Alpen eingestellt.

Hradecky meint hingegen, das sei ein Hinweis auf das vorhandene technische Problem. Er hat die zehn Änderungen der Flughöhe mit einem Airbus-Piloten im Simulator und in einem echten Jet nachstellen lassen. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass nur vier davon von einem Menschen durchgeführt werden können. Die anderen wären so schnell geändert worden, dass dies ein Pilot niemals schafft, denn dafür muss man ein Rad mehrfach drehen und das auch noch bestätigen.

Lufthansa sieht "alternative Theorie" zu Germanwings-Absturz

Tatsächlich haben in dem Expertenteam mehrere internationale Fachleute ohne Bezahlung mitgearbeitet, Hradecky hat auch eigenes Geld - etwa in den Ankauf - zweier Flugzeug-Computer investiert. Der Salzburger glaubt jedenfalls, dass eine neuerliche unabhängige Untersuchung in Europa kaum möglich ist. Dies könne am besten die australische Behörde durchführen, wo ähnliche technische Gebrechen bereits zweimal untersucht worden sind.

Bei der Lufthansa meint man hingegen, dem offiziellen Untersuchungsbericht sei nichts hinzuzufügen. Hradeckys Erkenntnisse werden als "alternative Theorie" kritisiert.