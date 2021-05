SV Mattersburg: Millionenklage gegen Steuerberater

Wie berichtet, wurde der SV Mattersburg vor allem durch „malversive Geldflüsse“ aus der Commerzialbank, gefakte Sponsoreinnahmen, hochfrisierte Kartenerlöse und künstlich aufgeblasene Gastro-Umsätze finanziert.

Der Masseverwalter vertritt nun die Ansicht, dass dem Steuerberater diese vielfältigen Malversationen unbedingt auffallen hätten müssen. So sollen ihm „eine Reihe von Beratungsfehlern unterlaufen“ sein. Unter anderem soll er den SVM „nicht dazu angehalten haben, eine geordnete Buchführung und Belegsammlung anzulegen“. Außerdem sollen Umsatzsteuervoranmeldungen mitunter nicht mit der elektronischen Buchhaltung übereingestimmt haben.

„Ein nur stichprobenartiges Überprüfen von Sponsoringvereinbarungen hätte in jedem Fall sowohl optische als auch inhaltliche Mängel diverser Vereinbarungen zutage gebracht, Fälschungen waren in diesem Zusammenhang alleine aus einem Unterschriftenvergleich klar erkennbar“, behauptet Masseverwalter Hausmann in den Klagen. „Bei ordentlicher Durchführung der Leistungen hätten die Luftbuchungen identifiziert und verhindert werden können.

Außerdem hätte dem Steuerberater auffallen müssen, dass sich die Umsatzerlöse aus dem Sponsoring vom Geschäftsjahr 2017 auf 2018 „beinahe verdoppelt haben“.