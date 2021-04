Superintendent über Ostern und Corona: „Hoffentlich stirbt nicht die Sehnsucht“

Mittlerweile wisse man zwar, wie damit besser umgegangen werden kann. Aber dennoch würden weiter die Zusammenkünfte fehlen, etwa beim gemeinsamen Osterfrühstück. „Hoffentlich stirbt nicht die Sehnsucht danach“, sagt der Superintendent. Die Corona-Stimmung in der Bevölkerung nimmt der evangelische Geistliche derzeit so wahr: „Ich glaube, was den Menschen wirklich große Schwierigkeit macht, sind die Einsamkeit und auch die Ohnmacht.“

Vor zwei, drei Jahren war in der evangelischen Kirche noch heftig diskutiert worden, ob der Karfreitag ein Feiertag für alle ist oder nicht. Damals entschied man sich mit Rücksicht auf die Wirtschaft dagegen. Für die evangelische Kirche ist diese Debatte um den Karfreitag noch nicht zu Ende. „Wir haben im vergangenen Jahr gesehen, dass es viel mehr Schließtage, die für viele Wirtschaftstreibende natürlich extrem schmerzhaft sind, geben kann, und gleichzeitig unser Land noch nicht zusammenbricht“, sagt Lars Müller-Marienburg.