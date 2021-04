Diözesanbischof Alois Schwarz : "Beten ist Atmen der Seele“

Wie „systemrelevant“ ist die Kirche noch?

Die Kirche ist lebensrelevant – in den verschiedenen Formen, in denen sie sich zeigt. Kirche, das sind die Menschen, die gottverbunden sind, die getauft sind, und die in ihren je spezifischen Lebensorten sich für ihren Glauben einsetzen. Es gibt so vieles, wo Kirche gefragt ist, wo die Leute den Segen der Kirche suchen; man ist da selber manchmal überrascht, wie viel das den Menschen bedeutet. Ein ganz wichtiger Bereich sind auch die Alten- und Pflegeheime, die Krankenhäuser. Ich bin sehr dankbar für die große Wertschätzung der Krankenhausseelsorge. Da geschieht sehr viel an Zuwendung, Vertrauen und an Kirchlichkeit.

War die Kirche nicht trotzdem zu still in diesem Jahr der Pandemie?

Die Frage ist, ob wir wahrgenommen werden unter den vielen Stimmen. Natürlich interessiert beispielsweise die Leute mehr, wenn die Regierung verkündet, wie es weitergeht. Aber wir waren jedenfalls präsent in vielfältiger Form. Vielleicht aber hat sich auch gezeigt, dass die Kirche nicht eine Gemeinschaft der Besserwisser ist, und vielleicht war manchmal auch eine gewisse Ratlosigkeit in dieser großen Bedrängnis spürbar. Es könnte aber auch sein, dass Kirche gelegentlich auf eine Weise wirkt, die man nicht unbedingt mit Kirche in Verbindung bringen würde.