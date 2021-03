NÖ: Ein Lichtblick am tristen Arbeitsmarkt

Die Entwicklung ist eines der ersten Ergebnisse des Projekts MAGMA. Das Wort steht für „Modellprojekt Arbeitsplatzgarantie Marienthal“. Vorbild ist die Studie „Die Arbeitslosen aus Marienthal“ aus dem Jahr 1933, wo die Folgen der Arbeitslosigkeit wissenschaftlich untersucht worden sind.

Auch diesmal begleitet die Wissenschaft, konkret die Universitäten von Oxford und Wien, diese Initiative des AMS Niederösterreich. Sie ist im Vorjahr gestartet worden und auf drei Jahre angelegt. Ziel ist es, die jährlichen Kosten für einen Arbeitslosen von rund 30.000 Euro pro Person in die Schaffung von Jobs zu stecken und Betroffenen damit eine Arbeitsplatzgarantie zu geben. Hergovich: „Mithilfe der Forscher, die in Summe drei Studien durchführen, werden wir prüfen, welche Effekte wir mit der Förderung von Beschäftigung statt der Finanzierung von Langzeitarbeitslosigkeit erzielen.“ Die Wissenschafter führen die Studien über die ökonomischen, sozialen und gesundheitlichen Auswirkungen auf Langzeitarbeitslose sowie mögliche Übertragungseffekte auf den Arbeitsmarkt durch. Mit anderen Worten: Wie ändert es das Leben der Betroffenen, wenn sie um das gleiche Geld einen Job ausüben können und nicht in der Arbeitslosigkeit verharren müssen.

Aktuell nehmen 48 Jobsuchende aus Gramatneusiedl an dem Projekt teil. Immer wieder gelingt es Teilnehmern, so den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt schaffen. Zuletzt hat im März ein weiterer Teilnehmer das Projekt verlassen, weil er ein fixes Dienstverhältnis gefunden hat. Um bei MAGMA mitmachen zu können, muss man einen Vorbereitungskurs absolvieren und erhält danach für das Projekt einen Dienstvertrag – man ist also nicht mehr arbeitslos. Ziel ist es, diese Menschen wieder am Arbeitsmarkt unterzubringen. Für alle jene, bei denen sich trotz dieser 100-prozentigen Lohnkostenförderung kein Betrieb finden lässt, werden zusätzliche Dienstverhältnisse im gemeinnützigen Bereich geschaffen und finanziert.

Ob und wie das Projekt über Gramatneusiedl hinaus ausgerollt wird, hängt von den Ergebnissen ab. Für Sven Hergovich geht es hier um Ideen, „von denen alle Langzeitarbeitlosen profitieren können“.