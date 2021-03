Wie St. Pöltens Händler zu Osterruhe und Eintrittstest stehen

Im Handel sei man immer darauf bedacht alle Maßnahmen und Hygienevorschriften einzuhalten. "Es ist wichtig, sich im privaten Bereich ebenso daran zu halten", meint der Geschäftsführer.

"Wissen nicht mehr was erlaubt ist und was nicht"

Elvira Bachinger, die in der Schreinergasse den auf regionale und nachhaltige Produkte spezialisierten Laden "Gutding" betreibt, beobachtet, dass die Verwirrung bei den Menschen mittlerweile oft groß ist. "Weil sich alles so schnell ändert, wissen viele nicht mehr, was erlaubt ist und was nicht." Bevor man etwas falsch mache, bleibe man lieber daheim. "Im täglichen Bedarf ist das natürlich nicht möglich, das kann man Menschen nicht vorenthalten.“