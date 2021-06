Suche nach sechsjährigem Bub in der Salzach

Seit Samstagnachmittag sind dutzende Einsatzkräfte auf der Suche nach einem sechsjährigen Burschen in Salzburg. Laut orf.at war der Bub mit einem weiteren Kind am Abfluss des Zeller Sees baden gegangen. Dabei passierte das Unglück: Die beiden wurden durch die Strömung in die Salzach geschwemmt.

Kellner eines Restaurants beobachteten die Situation und eilten zur Hilfe. Während sie das eine Kind retten konnten, trieb das zweite ab. Seitdem ist der Sechsjährige vermisst.

Großaufgebot

Zahlreiche Einsatzkräfte suchen in der Salzach - im Bereich Bruck bis zum Kraftwerk Gries - nach dem Jungen: Während Hubschrauber der Polizei und des Bundesheeres aus der Luft Ausschau halten, sind Feuerwehr und Wasserrettung mit Booten, Tauchern und Sonargeräten unterwegs. Sogar in der Nacht führten zwei Boote die Suche fort. Vorerst aber ohne Erfolg.