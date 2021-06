Sturmwarnungen für Oberösterreich und Salzburg

Bis zu 100 km/h

In den besonders betroffenen Gebieten im Norden des Bundeslandes können Windspitzen bis zu 80 Kilometern pro Stunde erreicht werden. Stellenweise seien aber auch kurzfristige Böen um die 100 km/h möglich.

Ähnlich in Salzburg: Auch hier erwartet man für den Abend Windböen bis zu 100 km/h. „Besonders die durch den Hagel der vergangenen Woche beschädigten und nur provisorisch abgedeckten Dächer sollten dementsprechend nach Möglichkeit jetzt noch am Nachmittag vor dem Sturm gesichert werden", heißt es vom Leiter des Katastrophenschutzes des Landes Salzburg, Markus Kurcz, in einer Aussendung.

Vorsicht

Beide Bundesländer rufen deshalb die Bevölkerung dazu auf, vorsichtig zu sein. Es könne zu Stromausfällen kommen, Bäume könnten abbrechen und Dachziegel sich lösen. Baugerüste seien ebenfalls umsturzgefährdet.

Zudem solle man Bäume meiden, auf der Straße langsamer fahren und jegliche Outdooraktivitäten einschränken - vor allem an Seen sei Vorsicht geboten. Lose Gegenstände im Freien gelte es zu befestigen oder wegzuräumen. Fensterläden sollte man schließen und Autos wennmöglich in Garagen stellen.