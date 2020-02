Sturm fegt über Österreich: Warnstufe Rot für Wien

3 Zentimeter Neuschnee im Mostviertel

In Niederösterreich sind derzeit über 50 Freiwillige Feuerwehren im Einsatz, um Äste und umgestürzte Bäume von den Straßen zu entfernen. Betroffen sind vor allem die westlichen Bezirke Amstetten, Melk und Waidhofen an der Ybbs.

Franz Resperger vom Landeskommando berichtete am frühen Vormittag, dass rund 52 Feuerwehren mit etwa 650 Einsatzkräften ausgerückt waren. Auch im Waldviertel nahm die Stärke des Sturms zu. Resperger sprach diesbezüglich die Bezirke Gmünd und Zwettl an.

Im Mostviertel wurden in der Nacht auf Dienstag im Bereich von Gaming am Morgen bis zu drei Zentimeter Neuschnee gemessen, in allen anderen Landesvierteln gab es keinen Neuschnee. Im Raum Scheibbs, Lilienfeld und Gloggnitz kam es in höheren Lagen beziehungsweise an exponierten Stellen zu Glättebildung

Achtung im Straßenverkehr

Die Verkehrsexperten vom ARBÖ raten Autofahrern, auf massiven Seitenwind zu achten. Dieser kann vor allem für große Fahrzeuge zur Gefahr werden. "Lenkrad mit beiden Händen gut festhalten, Geschwindigkeit reduzieren und unnötige Autofahrten vermeiden", sagt Jürgen Fraberger. Da sich teilweise Schnee, Eis und Regen noch mit dem Sturm kombiniert, sei mit einem unfallreichen Dienstagvormittag zu rechnen.