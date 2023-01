Studie zu Wiener Neustadt: Fruchtbarer Boden für Firmengründer

St. Pölten abgehängt

Helmenstein kann seine Theorien und Untersuchungen aber durchaus mit nackten Zahlen beweisen. Mit einer „überproportionalen“ Bruttowertschöpfung von 1,95 Milliarden Euro/Jahr übertrumpft die Stadt die gesamte Wertschöpfung der nö. Tourismusbranche. Im NÖ-Vergleich rangiert Wiener Neustadt zusammen mit dem südlichen Wiener Umland ganz oben im Ranking. 43.829 Euro betrug die Bruttowertschöpfung pro Kopf zuletzt in der Stadt, 44.088 im südlichen Speckgürtel um Wien. Danach herrscht bereits ein Respektabstand. Die Landeshauptstadt St. Pölten liegt mit 39.100 Euro pro Einwohner deutlich dahinter, das Waldviertel kommt auf 26.277 Euro, das Weinviertel gar nur auf 20.564.

Helmenstein macht der Studie zufolge die große Zahl an Unternehmensgründungen mit für den Wirtschaftserfolg verantwortlich. Der Wert für Neugründungen lag pro 1.000 Einwohner in Wiener Neustadt zuletzt bei 7,0; niederösterreichweit bei 4,8 Betriebsgründungen. „Es herrscht hier ein stark ausgeprägter Hang zur Selbstständigkeit“, sagt der Studienautor. Der Anteil der Selbstständigen ist zwischen den Jahren 2011 und 2021 um knapp ein Drittel (plus 386 Selbstständige) gewachsen. Auch damit rangiert man im NÖ-Vergleich an der Spitze der Regionen.

Wesentlichster Treiber für den Gründerboom ist den Untersuchungen nach der international renommierte Technopol im Bereich Medizin- und Materialtechnologie. „Gäbe es den Technopol nicht, wäre Wiener Neustadt auf der internationalen Forschungs- und Technologieebene nicht präsent“, erklärt Helmenstein.

Einrichtungen, wie das Technologie- und Forschungszentrum, die Fachhochschule und ihre Tochterfirmen oder das Krebsforschungszentrum MedAustron haben eine „Dynamik bei den Unternehmensgründungen ausgelöst“.