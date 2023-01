NÖ-Wahl: Grüne vor SPÖ bei "Pass Egal Wahl"

Bei der von SOS Mitmensch mit mehreren lokalen Initiativen organisierten "Pass Egal Wahl" in Niederösterreich belegten die Grünen mit 42 Prozent den ersten Platz vor der SPÖ (25 Prozent). Dahinter folgen ÖVP und NEOS mit je 14 Prozent, auf dem letzten Platz landeten die Freiheitlichen (4 Prozent). Teilgenommen haben laut einer Aussendung 523 Niederösterreicher mit Pässen aus 36 Ländern.

Mit der Aktion will man darauf hinweisen, dass in Niederösterreich 11,4 Prozent der Bevölkerung im wahlfähigen Alter ausgeschlossen sind. Über 165.000 Menschen im Wahlalter dürfen laut SOS Mitmensch beim Urnengang am Sonntag nicht abstimmen.