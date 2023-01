Vor NÖ-Wahl: Klima-Aktionen von Fridays For Future in etwa 90 Orten

Die Klimaschutzbewegung Fridays For Future hat am Freitag anlässlich der Landtagswahl in Niederösterreich am 29. Jänner eine eigene Aktion im Bundesland organisiert. Laut einer Aussendung waren in 89 Orten etwa 1.000 Menschen dabei. Gesprochen wurde von der bisher größten dezentralen derartigen Aktivität in Niederösterreich. "Die Landtagswahl ist eine Klimawahl", lautete die Conclusio der Aktivisten.

Gestanden ist die Aktion unter dem Motto "Dein Ort For Future". Den gesamten Tag über sollten sich Teilnehmer rund um Ortsschilder zu Fotoaktionen formieren. Auf dem Programm standen auch Demozüge, ebenso über die Bühne gingen ein "Musik-Walk" und eine Fahrrad-Sternfahrt.