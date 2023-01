Vietnamesen für die Pflege: „Bin von Projekt überzeugt“

KURIER-Talk. Dass der Bereich Pflege zu den großen aktuellen Herausforderungen zählt, davon ist ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister überzeugt. „Ich will nicht schönreden, dass bei uns alles gut ist, aber ich denke, dass wir da wirklich etwas vorweisen können“, sagt die Kremserin im Interview auf KurierTV (SchauTV). Wobei sie vor allem die Investitionen in der Höhe von rund 300 Millionen Euro in die Infrastruktur von Pflegeheimen, die im Landtag beschlossen worden ist, sowie das Pflegestipendium anspricht. Außerdem wären viel mehr Ausbildungsplätze in Niederösterreich geschaffen worden.