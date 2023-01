Wahl in Niederösterreich: Kuriositäten und Stolperfallen

Wer in der Ortschaft Pranhartsberg in der Gemeinde Sitzendorf an der Schmida im Bezirk Hollabrunn lebt, der kann es am 29. Jänner, dem Tag der Landtagswahl, sehr entspannt angehen. Hier sperrt das Wahllokal erst um 11 Uhr auf. Allerdings sollte man sich dann beeilen, denn nur eine Stunde später ist auch schon wieder Schluss und die Auszählung der Stimmen beginnt.

Überstunden

Frühaufsteher sind hingegen in der Gemeinde Euratsfeld im Bezirk Amstetten und im Wiener Neustädter Sprengel 6 willkommen. Da ist der Urnengang bereits um 6 Uhr früh möglich, „Überstunden“ werden hingegen in Wolfsgraben im Bezirk St. Pölten gemacht, wo bis 17 Uhr gewählt werden darf. Um diese Uhrzeit wird im Regierungsviertel in St. Pölten bereits Aufregung herrschen, weil zu diesem Zeitpunkt das vorläufige Ergebnis verkündet wird.

Insgesamt gibt es 2.623 Sprengel, rund 33.000 Personen stehen an dem Tag als Helfer im Einsatz.