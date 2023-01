Wirbel in NÖ: Waldhäusl verschickt Wahlwerbung an Feuerwehr-Emailadressen

"Unsere Telefone stehen nicht mehr still, die Aufregung ist enorm", sagt Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Der Grund: Freitagvormittag wurden von der FPÖ an viele Feuerwehren über @feuerwehr.gv.at ein Aufruf zur Abgabe einer Vorzugsstimme im Rahmen der Landtagswahlen am 29. Jänner ausgesendet.

Zu Wort meldet sich in dem Schreiben FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl, der in der Mail über "Heimat, Tradition und echte Kameradschaft" fabuliert. Zum Schluss bittet er noch um eine Vorzugsstimme für den Wahltag.