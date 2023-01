Forstarbeiter in Niederösterreich wurde von Baum erschlagen

Ein Großaufgebot der Hilfsorganisation rückte am späten Montagnachmittag zur Menschenrettung in ein steiles Waldgebiet in der Großgemeinde Waidhofen/Ybbs aus. Ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Scheibbs war bei Forstarbeiten in der Katastralgemeinde Rien verunglückt.

Der 49-jährige Forstarbeiter dürfte gegen 16.45 Uhr in dem alpinen Gelände einen Baum gefällt haben, der einen weiteren Baum mitgerissen haben soll. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich berichtet, soll dann einer der Bäume den Mostviertler getroffen haben. Dabei erlitt der Mann die tödlichen Verletzungen. Zum Rettungseinsatz waren mehrere Feuerwehren, das Rote Kreuz und die Polizei ausgerückt.