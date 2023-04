Studie über Nutztier-Risse: Schafe am häufigsten Opfer vom Wolf

"Die Länder mit den meisten an uns gemeldeten Wolfs-Vorfällen in den drei Jahren sind Frankreich (9.840), Griechenland (6.870) und Spanien (6.856)", so die Forscher in der Fachpublikation: "Die niedrigsten Zahlen gibt es in Belgien (79), Lettland (91) und Österreich (115)." Am häufigsten erwischten die Wölfe Schafe, hier gab es 21.300 Vorfälle. Dabei wurden meist mehrere Tiere getötet, verletzt oder galten als vermisst, in Summe waren es 71.000 betroffene Schafe. 7.670 Mal besuchten die Wölfe während der drei Jahre Rinderherden, hier kamen 8.400 Tiere zu Schaden. Es gab 4.300 Fälle mit 11.300 Ziegen. Bei Pferden waren es 3.100 Fälle, bei Rentierzuchten 2.000, mit Hunden 500, bei Rehen, Rot- und Damhirschen aus Wildhaltung 200, bei Eseln 170, bei Schweinen zehn sowie bei Lamas und Alpakas acht.

In Österreich gab es in den drei Jahren 97 Vorfälle mit Schafen und Mufflons, dabei wurden 437 Tiere verletzt, getötet oder galten als vermisst. Sieben Vorfälle mit insgesamt 27 Ziegen wurden gemeldet, sechs mit jeweils einem Rind, vier mit sechs Rehen und Hirschen, und ein Vorfall mit einem Pferd. 58 Wolf-Nutztier-Vorfälle geschahen in Tirol, 22 in Niederösterreich, 14 in Salzburg, acht in der Steiermark, fünf in Oberösterreich sowie je vier in Kärnten und Vorarlberg.

➤ In Kärnten und Tirol spielte der Wolf als Gefahr auch im Wahlkampf eine wichtige Rolle.